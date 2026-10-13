Firmy sice zavádějí umělou inteligenci, ale dál fungují podle třicet let starých procesů. Místo skokového zvýšení produktivity si tak mohou zadělat na pořádný chaos. A manažeři, jejichž práce spočívá hlavně ve vyplňování tabulek a hlídání ukazatelů, mohou brzy ztratit džob. Ostatně statistiky už ukazují, že rychle přibývá vedoucích pracovníků, kteří přicházejí o místoZavádění AI může poodhalit i mnohem hlubší slabiny řízení firem. „Dobrou firmu poznáte podle toho, že majitel odjede na měsíc a nic se nestane,“ říká Petr Schaffartzik, spolumajitel technologické skupiny K2, která vyvíjí podnikové informační systémy a letos koupila olomouckou Vision software. Díky zkušenostem ze stovek podniků Schaffartzik dobře vidí slabiny českého byznysu. V rozhovoru také varuje před přílišnou posedlostí čísly, slepou důvěrou v data i novou generací samozvaných expertů na AI. Vysvětluje, co brání podnikatelům předat řízení nástupcům a proč K2 navzdory zájmu investorů odmítá prodej.

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https://ekonom.cz/c1-67944560-dalsi-spatna-zprava-pro-manazery-ai-by-uz-dnes-dokazala-rozhodovat-lepe-nez-polovina-generalnich-reditelu-rika-petr-schaffartzik  