Na počátku 90. let minulého století se německý ekonom Hermann Simon snažil rozluštit záhadu, jak je možné, že německý export tak výrazně válcuje ostatní globální hráče. Odpověď nenašel u korporací z burzovních indexů, ale u středně velkých firem, které označil termínem skrytí šampioni. Simon tyto firmy definoval třemi parametry: patří mezi tři největší hráče na světovém trhu (nebo jsou jedničkou na svém kontinentu), mají obrat do pěti miliard dolarů a veřejnost je prakticky nezná.

Význam těchto firem pro ekonomiku je zásadní. Skrytí šampioni staví svou strategii na extrémní specializaci a hlubokém know‑how, nikoli na levné práci. Pomáhají tak budovat ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou. Zatímco velké nadnárodní koncerny v dobách krizí často podléhají panice, tlaku akcionářů a hromadnému propouštění, skrytí šampioni fungují jinak. Bývají často v rodinném vlastnictví, plánují v horizontu generací, nikoli kvartálů, a disponují vysokým kapitálem. Ve výsledku jsou tak neobyčejně stabilní.

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Pro každou zemi, která nechce být jen levnou montovnou, je existence těchto firem naprostou nezbytností. Proto jsme se v tomto Ekonomu podívali na to, jestli i v české ekonomice dokážeme takové skryté šampiony najít.

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