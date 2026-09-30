Jméno Zdeněk Cendra a název jeho firmy CDN77 znal do minulého týdne jen úzký okruh technologických nadšenců a lidí z byznysu. Pro většinu ostatních tak bylo překvapením, že se prodej minoritního podílu v jeho podniku do rukou nadnárodní investiční skupiny CVC stal dosud největším dealem letošního roku v Česku. Za 30 procent CDN77, která se stará o co nejrychlejší přenos internetového obsahu a patří v tomto ohledu ke globální špičce, obdrží čtyřicetiletý podnikatel něco kolem půl miliardy dolarů.
Všichni ti, kteří si teď mnou čelo, jak jim mohla existence CDN77 uniknout, se nemusí trápit. Cendrova firma je typickou ukázkou takzvaného skrytého šampiona. S tímto termínem přišel v roce 1990 německý ekonom Hermann Simon, který tak označil firmy splňující tři základní kritéria. Musí ve svém tržním segmentu patřit mezi přední hráče, dosahují vysokého obratu či růstu a zároveň o nich panuje jen nízké povědomí.
Česko bývá často nálepkováno jako montovna Evropy závislá na automobilovém průmyslu a zahraničních matkách. Ve skutečnosti je v naší zemi mnoho společností, které jsou ve svých oborech skrytými šampiony, podobně jako Cendrova CDN77. Pojďme se podívat na příběhy některých z nich.
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