Hroznů bude letos o 30 procent méně
Letošní sklizeň hroznů v Česku bude ve srovnání s dlouhodobým průměrem asi o 30 procent nižší kvůli dlouhodobému suchu. Vyplývá to z prvních odhadů Svazu vinařů. Škody dosáhnou minimálně půl miliardy korun. Podle prezidenta Svazu vinařů Martina Chlada za pokles sklizně z 95 procent může sucho. Hlavní vinohradník jednoho z největších producentů vína ZWG.WINE Michal Eller doplnil, že oproti loňsku chybí vegetaci asi polovina vláhy.
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