Před dvaceti lety byla ekonomika Evropské unie srovnatelně velká s tou americkou a Čína platila za levnou montovnu světa. To už dávno neplatí. USA dnes diktují tempo v technologiích, AI a kapitálových trzích, Čína ovládla průmyslové řetězce budoucnosti, zatímco starý kontinent přešlapuje na místě.
Kde se stala chyba? Důvodů je mnoho, jedním z nich je ale bezpochyby fakt, že Evropská unie místo inovací vsadila na přísnou regulaci a byrokracii. Zatímco v Silicon Valley vznikaly nejhodnotnější firmy světa a Peking masivně dotoval klíčová odvětví, v Bruselu se ladily směrnice. Přidejte k tomu roztříštěný kapitálový trh, drahé energie a demografický tlak a výsledkem je strukturální úpadek kontinentu.
Recepty na nápravu přitom existují. Pro začátek by Evropa potřebovala masivní investice do výzkumu, radikální deregulaci, vyřešit problém drahých energií a také integraci kapitálových trhů. Není toho málo, ale jestli se odvaha k reformám v EU nenajde, nebude už dost možná za pár desítek let ekonomickou mocností, ale spíš skanzenem pro čínské a americké turisty.
Přeji pěkné čtení.
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