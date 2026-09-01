Testosteron je v představách veřejnosti spojen s mužností, silou a sexuální výkonností, ale také s agresivitou či dopingem. Zejména v posledních letech se k tomu přidává další obraz: testosteron jako téměř elixír mládí. Mužům má jeho doplňování s přibývajícím věkem vrátit energii, libido, svaly a výkonnost jako zamlada. Medicínská realita je ovšem mnohem méně bombastická.
Nedostatek testosteronu není vysvětlením všech problémů, které u mužů přicházejí s věkem. A přestože testosteronová terapie jim může pomoci, pokud ho mají nedostatek, není všelékem, Může mít i nepříjemné vedlejší účinky. Co tedy o testosteronu a jeho doplňování opravdu víme a co jsou spíš mýty?
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.