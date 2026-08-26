Když všem všichni všechno dáme, tak budem všichni všechno mít dohromady. I širší ulice a tvrdší podkovy, kuřata, slepice, pečivo, cukroví... a také spoustu policistů, hasičů, vyšší platy i důchody, špičkové zdravotnictví pro všechny a elektřinu skoro zdarma.
Píseň z filmu Císařův pekař a pekařův císař se tak nějak vnucuje při sledování aktuálního vyjednávání o podobě státních příjmů a výdajů v příštím roce.
Sestavování rozpočtu totiž nejvíc ze všeho připomíná dvoudenní reklamní spot. Ministryně financí Alena Schillerová přijímá ministry, ti posléze sdělí veřejnosti, co všechno chtějí, navíc s výrazem, že to také dostanou, zkrátka spokojenost po všech stránkách. Jde prostě o představení rotujících šťastných politiků s nadšeným výrazem, kteří jásají nad jakoukoli „kostí“, kterou dostanou.
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