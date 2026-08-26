Češi jsou na papíře boháči. Typická domácnost u nás vlastní majetek ve výši pětinásobku roční mzdy a tím se řadíme mezi evropské země s vysokým poměrem majetku k příjmům. Za tímto oslnivým číslem se ale skrývá jeden zásadní problém: drtivá většina tohoto bohatství leží v cihlách, zatímco přímé vlastnictví akcií má doma jen pět procent rodin.
Nová studie institutu IDEA při CERGE‑EI ukazuje českou realitu v plném světle. Majetek běžné české domácnosti má hodnotu zhruba 100 tisíc eur, což je srovnatelné s rodinami v Německu či Finsku. Zatímco ale na Západě mají lidé své peníze rozložené do různých investic, typický Čech vsadil všechno na jednu kartu. Až 80 procent veškerého majetku českých rodin tvoří byt nebo dům, ve kterém žijí. Tento fenomén má své kořeny v masivní privatizaci bytového fondu v 90. letech, kdy velká část domácností přišla k nemovitostem poměrně snadno. Následný raketový růst cen z nich udělal papírové milionáře.
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