Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly v červenci meziročně o více než tři procenta a proti červnu o necelé půl procento. Jak dále uvádí zpráva Českého statistického úřadu, největší slevu mohli spotřebitelé zaznamenat v případě másla, mléka, kuřat či mouky. Ředitel měnové sekce České národní banky Petr Sklenář k tomu dodal, že pokles cen je mimořádný, u některých mléčných výrobků ceny klesají dokonce na 15letá minima.

Ceny jsou v některých případech natolik nízké, že je začal vyšetřovat i antimonopolní úřad: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dostal podnět, který je nutný prošetřit z hlediska možného porušení zákona o významné tržní síle. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza proto záhy přispěchal s vysvětlením, že jde o výsledek cenové války prodejců a že se spotřebitelé nemusí bát o osud výrobců potravin. Ti se prý dostanou na svoje výrobní ceny, zlevnění potravin je podle něj důsledkem konkurenční války obchodníků a lidé na ní jenom mohou vydělat.

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