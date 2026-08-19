Sucho jsme dlouho vnímali především jako problém zemědělců, úrody a krajiny. To už nestačí. Dnes se stává jedním z významných pojistných rizik. Ne proto, že by dříve neexistovalo, ale proto, že se mění jeho rozsah, četnost i řetězení dopadů. Začíná u půdní vlhkosti, ale končí u cen potravin, provozu firem, zdraví lidí, požárního rizika, škod na majetku i schopnosti měst a obcí zvládat dlouhá období horka.
Ekonomický rozměr přitom není zanedbatelný. Podle Evropské agentury pro životní prostředí stojí sucho Evropu v průměru 9,4 miliardy eur ročně. V mimořádně suchém roce 2022 dosáhly ztráty přibližně 50 miliard eur.
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