Více než čtyři desítky let nerušeně užíval Jaroslav N. nevelkou dřevěnou chatu v lesích na Ústeckoorlicku. Rekreační objekt, který stál na betonových pilotech, postavili řadu let předtím jeho rodiče, kteří mu jej v roce 1979 darovali.
Pozemek pod chatou měl sice jiného vlastníka, to ale nečinilo žádné problémy, a to ani poté, co okolní pozemky včetně toho pod zmíněnou chatou koupil v roce 2008 Martin Č. S ním se Jaroslav N. spřátelil, a dokonce mu dal od chaty klíče, aby ji v případě potřeby mohl využít.
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