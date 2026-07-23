1. Změna nálady trhu posílila Apple
Technologická společnost Apple vystřídala výrobce čipů Nvidia na pozici nejhodnotnější společnosti na světě. Výrobce mobilních telefonů iPhone, tabletů iPad, chytrých hodinek Apple Watch nebo počítačů iMac se na tuto pozici vrátil poprvé od loňského dubna.
Tržní hodnota Applu se v době střídání na pozici lídra nacházela nedaleko 4,9 bilionu dolarů (přes 100 bilionů korun), zatímco tržní hodnota Nvidie sestoupila do blízkosti 4,8 bilionu dolarů.
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