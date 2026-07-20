Nedbalé zpřístupnění citlivých dat umělé inteligenci v práci může způsobit problémy zaměstnavateli i někomu, kdo je s ním v kontaktu. „Pokud škoda vznikne v souvislosti s výkonem pracovních povinností, postupuje se podle zákoníku práce. To znamená, že zaměstnanec bude zaměstnavateli odpovídat do výše čtyřapůlnásobku svého průměrného měsíčního výdělku,“ popisuje Ondřej Beneš, expert na pracovní právo působící v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Wolf Theiss.

Pamatuje právo na to, že využití AI může vést k propuštění zaměstnance?

Nesetkal jsem se se situací, že by pracovní pozice byla zrušena jen kvůli zavedení nástroje umělé inteligence. Zároveň je ale pravda, že už dnes je to jeden z více faktorů, které mohou ke zrušení místa vést. Zákoník práce na to pamatuje. Tím ale nemyslím, že by byla přijata speciální novela v návaznosti na rozšíření AI. Obecná úprava dnes říká, že zaměstnavatel může rozhodnout o zrušení pracovního místa v důsledku zavedení nového technického řešení, což je přesně případ umělé inteligence. V takovém případě může zaměstnanec dostat výpověď pro nadbytečnost, se kterou se pojí například nárok na odstupné.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 80 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67906930-nekdy-je-lepsi-pouzivani-umele-inteligence-ve-firme-zcela-zakazat-zejmena-pokud-nevite-jak-presne-funguje-rika-ondrej-benes  