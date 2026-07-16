1. Britský Dieselgate u soudu pohořel
Soud v Británii odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči světovým automobilkám podezřelých z manipulací s emisemi naftových aut.
Rozhodnutí se týká značek Mercedes‑Benz, Ford, Renault, Nissan a Stellantis. Bude závazné i pro statisíce podobných žalob podaných na další automobilky. Celkově v Británii takovéto žaloby podalo zhruba 1,6 milionu majitelů aut.
Soudkyně Sara Cockerillová opřela rozhodnutí o přezkum 20 vybraných typů vozidel z produkce zmíněné pětice.
Kauzu spustila v roce 2015 americká Agentura pro ochranu životního prostředí, když obvinila Volkswagen, že do naftových vozidel instaloval software umožňující manipulaci měření emisí.
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