Navzdory čím dál častějším vedrům Evropané nadále preferují dovolenou u teplého moře, ukazují data z největších rezervačních portálů. Extrémně vytížené je zejména chorvatské pobřeží, kde počty noclehů v červenci a v srpnu několikanásobně převyšují počet obyvatel. Dovolenou bez davů a velkých sezonních výkyvů nabízí sever a východ kontinentu.
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