1. VW: Problémy jsou větší, než jsme čekali

VW: Problémy jsou větší, než jsme čekali
Foto: Volkswagen

Německý koncern Volkswagen do konce dekády propustí kvůli dlouhodobým propadům až sto tisíc pracovníků ze stávajících zhruba 660 tisíc. Původně vedení přitom počítalo s 50 tisíci propuštěnými. Zavírat tak bude mnohem více továren, a jedna značka se má dokonce vyčlenit. Manažeři koncernu pod vedením Olivera Blumeho si pohrávají i s myšlenkami na stažení části výroby z východu Evropy do Německa.

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