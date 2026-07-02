1. VW: Problémy jsou větší, než jsme čekali
Německý koncern Volkswagen do konce dekády propustí kvůli dlouhodobým propadům až sto tisíc pracovníků ze stávajících zhruba 660 tisíc. Původně vedení přitom počítalo s 50 tisíci propuštěnými. Zavírat tak bude mnohem více továren, a jedna značka se má dokonce vyčlenit. Manažeři koncernu pod vedením Olivera Blumeho si pohrávají i s myšlenkami na stažení části výroby z východu Evropy do Německa.
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