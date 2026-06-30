Po měsících napětí si energetické trhy alespoň částečně oddechly. Lodní doprava v Hormuzském průlivu se postupně vrací do normálu a bezprostřední obavy z dlouhodobého přerušení dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu polevily. Příměří je však velmi křehké, minimálně jednu obchodní loď zasáhla střela, několik tankerů zase Íránci vrátili zpět. Dodávky LNG z Perského zálivu se budou obnovovat ještě dlouho. O cenách rozhodne především vývoj v Asii, která je na dodávkách z regionu výrazně závislejší. Ředitel MET Group pro Českou republiku Pavel Balada vysvětluje, jak se po ruské invazi na Ukrajinu změnil světový obchod s LNG, proč se Spojené státy staly klíčovým dodavatelem pro Evropu. Mluví také o tom, proč firmy stále více hledají dlouhodobou cenovou jistotu, jaké výhody může přinést navázání části kontraktů na americký benchmark Henry Hub místo evropského TTF a proč bude zemní plyn ještě řadu let nezbytnou součástí evropské energetiky. Skupina MET Group patří mezi největší obchodníky se zemním plynem v Evropě. Působí na 33 energetických trzích a loni zobchodovala 242 miliard metrů krychlových plynu.

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https://ekonom.cz/c1-67898650-plyn-bude-mit-ten-kdo-zaplati-vic-asie-opet-ohrozuje-ceny-evropskych-energii-rika-sef-velkeho-evropskeho-obchodnika  