Profil Právo s mámou na Facebooku, Instagramu i TikToku je plný zábavných scének. Patří Zuzaně Sorokáčové, která v nich na běžných životních situacích představuje srozumitelnou formou složité právní otázky. Má už zhruba čtvrt milionu sledujících. Majitelka účtů na sociálních sítích obsah produkuje a spolu s manželem, advokátem Pavlem Sorokáčem, v nich také účinkuje. V rozhovoru pro týdeník Ekonom vysvětluje, proč mají její videa úspěch i u lidí, kterým právo přijde příliš složité a formalistické, i jak obtížné je propojit profesi právničky a influencerky.

Kde se vzal nápad otevírat právní otázky pomocí krátkých skečů?

Původně to byl nápad manžela, který vnímal aktivitu Čechů na sociálních sítích. Proto na nich chtěl představit naši advokátní kancelář a zároveň i dělat určitou právní osvětu. Držel se toho nápadu dlouho a já na začátku odolávala, ale pak jsem si uvědomila, že opravdu nastal ten čas. Koupila jsem si mikrofony s tím, že se tomu budu věnovat. Ale na začátku jsem vůbec neměla představu jak. Nevěděla jsem, co mám ve videích říkat a dělat či jak je pak sestříhat. A neměla jsem kolem sebe nikoho, kdo by mi řekl, co funguje a co naopak ne. Byla jsem hozená do vody a musela začít plavat. Když se podíváte na první zveřejněná videa, mají úplně jinou podobu než ta z dnešní doby. Nešlo o scénky, ale o klasické představení nějakého právního problému.

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