Lidská paměť je fascinující, ale nedokonalý mechanismus. Platí to jak o té individuální, tak i o té kolektivní. Sílu obou dvou nemilosrdně nahlodává čas. Války či ekonomické krize, které jsou pro jednu generaci traumatem, se pro druhou stávají vybledlou vzpomínkou a pro tu třetí už jen nezáživnou kapitolou v hodinách dějepisu. Na jednu stranu je to logické. Zapomínání je pro lidskou psychiku milosrdné. Kdybychom si v plné intenzitě uchovávali v kolektivní paměti každou prožitou hrůzu, společnost by paralyzoval permanentní strach. Na stranu druhou ale zároveň platí, že kolektivní amnézie je luxus, který bychom si jako civilizace neměli dovolit. I proto jsme pro vás v tomto čísle připravili sedmero lekcí, které by si investoři měli vzít z největších finančních krizí historie. Ale možná je naše snaha naivní, to nejdůležitější ponaučení z historie totiž zní, že se z ní lidé nikdy nepoučí.
Přeji pěkné čtení.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.