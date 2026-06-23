Další růst ekonomiky lidem v bohatých zemích, mezi které se řadí i Česko, už nic nepřinese. Tvrdí to skupina předních světových ekonomů, podle níž nárůst hrubého domácího produktu v každé zemi disproporčně „shrábnou“ jen ti nejbohatší. Růst navíc jen prohlubuje klimatickou krizi a děje se na úkor chudších zemí planety, varují lidé jako Joseph Stiglitz, držitel Nobelovy ceny za ekonomii, nebo Thomas Piketty, který se proslavil výzkumem nerovnosti. „Slib, že hospodářský růst ‚nadzvedne všechny lodě‘, se nenaplnil. Zatímco ekonomiky rostly, mzdy stagnovaly a došlo k seškrtání veřejných služeb,“ tvrdí tito odborníci o situaci na Západě.

Z růstu ekonomiky tedy podle nich běžní lidé nemají prakticky nic, nehledě na jeho negativní dopady na planetu. „V bohatých zemích je potřeba zkrátit pracovní dobu, zavést strop pro maximální možnou míru růstu, omezit spotřebu a změnit stravovací návyky,“ dodává profesor Piketty.

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