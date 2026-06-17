Jednu hodinu cesty vlakem od Ósaky se ve městě Ikaruga rozkládá buddhistický chrám Hórjúdži. Jde o jeden z nejstarších dřevěných chrámů na světě, na počátku 7. století jej nechal vybudovat princ Šótoku. Stavbou chrámu pověřil společnost Kongó Gumi, která měla tehdy za sebou třicet let fungování. A dalších čtrnáct století existence před sebou. Tahle nejstarší stavební firma na světě po stovky let nejen budovala chrámy, ale také se o ně starala a překonávala bouře dějin se stejnou odolností jako její stavby. Proč jsou některé dnešní společnosti tak křehké, že sotva zvládnou jen mírnou změnu úrokových sazeb, a jiné jsou schopné ve zdraví přečkat války, morové epidemie i hospodářské kolapsy?
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