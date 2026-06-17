Češi opouštějí aktivní trading a přesouvají se k dlouhodobému investování. „Roste finanční gramotnost, povědomí o investování i zkušenost investorů,“ říká ředitel brokerské společnosti XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka. V rozhovoru pro Ekonom vysvětluje, proč tři čtvrtiny klientů prodělávají na produktu, jako je pákové CFD, jak se mění obchodní model brokerů, co by pro brokery znamenalo snížení poplatků u penzijních fondů a proč může investování výrazně proměnit umělá inteligence.
Kdo je typický český klient XTB? Akciový spekulant, nebo spíše dlouhodobý investor?
Tím, že jsme začínali jako klasický tradingový broker, máme stále silné jádro aktivních obchodníků a spekulantů. Dnes tvoří zhruba 20 procent našich klientů a přicházejí cíleně za rizikovějšími instrumenty. Ale většina, tedy přibližně 80 procent, jsou investoři s dlouhodobým horizontem. A z této skupiny přibližně polovinu tvoří pasivní investoři, kteří pravidelně nakupují ETF a dlouhodobě je drží.
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