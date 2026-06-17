Tuzemský stavební trh vypadá na první pohled výborně. Zakázky přicházejí, developeři staví, firmy mají plné kalendáře a nestíhají. A přesto mám při pohledu na současný stav celého oboru velké obavy. Ne proto, že by práce nebylo dost, ale protože způsob, jak se dělá, nás všechny pomalu dusí.
Řeknu rovnou něco, co možná část trhu nechce slyšet. Stavebnictví trpí chronickou neefektivitou, iracionálním tlakem na cenu a systémovým podceňováním technického detailu. A pokud se tento stav nezmění, budeme v horizontu několika let svědky vlny insolvencí, propadů kvality a problémů, které investoři a už vůbec ne samotní kupující nečekají.
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