Nabídkové ceny nemovitostí rostou dvouciferným tempem, dostupnost bytů se i přes rychlé tempo růstu průměrné mzdy nezlepšuje. Alespoň tak mluví suchá statistika. Na trhu s byty jsou ale cítit spodní proudy, které možná na první pohled nejsou tak viditelné jako obrázek oficiálních statistik nebo nadšených reklam developerů a realitních kanceláří. Na trh nemovitostí ale budou mít zásadní vliv.

Především je tu stále přítomná demografická změna. To, že populace stárne, není žádným tajemstvím, stejně jako to, že v dalších 15 až 20 letech odejdou do důchodu (bez ohledu na hrátky s penzijní reformou) silné ročníky narozené na počátku sedmdesátých let minulého století. To bude mít na trh nemovitostí dvojí vliv – část stárnoucí populace (ta, co na to bude mít dost peněz i sil a zatím setrvává mimo velká města) bude mít tendenci migrovat do měst za lepšími službami. To urychlí vylidňování lokalit s nižší kupní silou.

A k tomu budou umírat poválečné ročníky, což výrazně zvýší nabídku nemovitostí, opět mimo velká města, v místech, kde se těžko pronajímá.

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