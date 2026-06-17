V kalifornském pohoří White Mountains roste strom známý jako Metuzalém. Je to borovice osinatá, která je stará téměř pět tisíc let. Na svůj věk je to velmi malý strom, vysoký je 12 metrů a jeho letokruhy jsou neuvěřitelně úzké. V některých letech tahle borovice vyroste jen o několik milimetrů. Ale právě proto je jedním z nejstarších stromů na světě. Její dřevo je tak husté, že se do něj škůdci nedokážou provrtat, a také lépe odolává nepříznivým klimatickým vlivům. Tenhle strom prostě vyměnil vzrušení z rychlého růstu za trvalou pevnost a stabilitu. Možná si teď ťukáte prstem na čelo a ptáte se, proč probůh píšu o nějaké americké borovici v úvodníku ekonomického časopisu. Odpověď je jednoduchá, příběh Metuzaléma a jemu podobných tisíciletých stromů je přiléhavou metaforou dlouhověkých firem. I ony se neženou za skvělými čtvrtletními výsledky, ale hledí za horizont dekád a staletí. Obětují rychlý růst na oltář své vlastní odolnosti. V tomto čísle najdete příběhy několika z nich. A také několik zásadních poučení, která z nich plynou.
Přeji pěkné čtení.
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