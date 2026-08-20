1. AI podléhá cenzuře autoritářských režimů
Americké modely umělé inteligence cenzurují politická témata a přejímají propagandu autoritářských států. ChatGPT, Claude a Gemini při zodpovídání některých otázek reagují podobně jako čínské cenzurované chatboty, zjistil výzkum, o němž informoval portál WSJ.
V jednom testu model Claude Sonnet 4 od společnosti Anthropic například ochotně vytvořil letáky kritizující prezidenta Donalda Trumpa, ale odmítl učinit totéž v případě čínského vůdce Si Ťin‑pchinga.
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