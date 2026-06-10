Před 150 lety byl fotbal v podstatě jen lokální britskou kratochvílí pro gentlemany z vyšších sociálních vrstev a ze soukromých škol. Dnes je z něj globální náboženství, které hýbe nejen emocemi, ale má i obrovský ekonomický výtlak napříč všemi kontinenty. Žádný jiný sport nedokázal získat tak velký společenský význam a vliv jako tato hra.
V čem tkví přitažlivost fotbalu? Jeho kouzlem je podle mě naprostá demokratičnost tohoto sportu. K jeho hraní nepotřebujete peníze, drahé vybavení ani speciální infrastrukturu – stačí vám plácek a cokoli, do čeho se dá kopnout. Z fotbalu se díky tomu stal univerzální světový jazyk, který stírá sociální, ekonomické i rasové rozdíly. Druhou výhodou fotbalu je pak jeho zdánlivá jednoduchost. Jak kdysi prohlásil jeden švédský trenér, fotbal spočívá prostě v tom, že kouli o obvodu 70 centimetrů postavíte na kouli o obvodu 40 tisíc kilometrů a tu menší kouli se snažíte správně trefit.
Tak snad se to našim reprezentantům bude na mistrovství světa dařit. I když znáte to, on ten míč kulatý, věc je záludná.
Přeji pěkné čtení.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.