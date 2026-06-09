Představte si, že byste jedno sousto šalotky žvýkali před polknutím celkem 722krát. Zní to šíleně, přesně takovým způsobem ale konzumoval jídlo Horace Fletcher, americký samouk v oboru výživy. Muž, kterému přezdívali Velký žvýkač, věřil, že jídlo by se mělo kousat, dokud nebude v podstatě tekuté. Fletcher dokonce odhadoval, že intenzivní žvýkání by mohlo americké ekonomice na počátku 20. století ušetřit více než půl milionu dolarů denně (v dnešní měně zhruba 19,5 milionu dolarů), protože průměrný člověk by během dne přijal o půl libry (227 g) jídla méně.
Jakkoliv zní jeho metoda extrémně, dnešní vědci tvrdí, že „Velký žvýkač“ měl v některých ohledech pravdu. Častější žvýkání skutečně může přinést celou řadu zdravotních výhod, od zlepšení trávení a snížení množství přijatých kalorií až po zmírnění stresu a úzkosti a zlepšení kognitivních funkcí – posílení paměti a zvýšení pozornosti. Vzhledem k tomu, že existuje souvislost mezi zdravím zubů a Alzheimerovou chorobou i demencí, někteří odborníci tvrdí, že zlepšení zubního zdraví pacientů by mohlo dokonce pomoci zvrátit mentální stárnutí.
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