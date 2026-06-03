Po dlouhé době roste spotřeba elektřiny. Elektromobily, tepelná čerpadla, klimatizace, robotizace i elektrifikace průmyslu a především velká datová centra pro AI ženou poptávku prudce vzhůru. Mezinárodní agentura pro energetiku (IEA) odhaduje, že letos vzroste celosvětová spotřeba elektřiny asi o čtyři procenta, tedy nejrychleji od roku 2007.
Takové tempo růstu jsme vídali pouze v dravých asijských ekonomikách, kde spotřeba elektřiny korelovala s vysokým růstem HDP, zatímco v Severní Americe a Evropě v posledních dvaceti letech spotřeba stagnovala, v Evropě dokonce klesala. To se změnilo a renomované agentury jako Wood Mackenzie, IEA i další predikují pokračující růst o 2,5 až 3 procenta ročně do roku 2050. To bude znamenat dvojnásobnou spotřebu elektřiny oproti dnešku.
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