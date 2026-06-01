S výrobou čokolády začali manželé Durďákovi s kamarádem Vlastimilem Urbancem před deseti lety doma v obýváku s uspořenými dvěma sty tisíci korun. Kakaové boby loupali ručně, první produkty dělali v kuchyňské troubě a měsíčně pracovali kolem 380 hodin. Tyhle spartánské začátky už jsou dávno pryč. Dnes čokoládu vyrábějí v hale za 125 milionů korun, kterou loni otevřeli v Hradčovicích u Uherského Brodu, roční tržby (společně s jejich pražírnou Coffeespot) jim v témže roce vystoupaly na 300 milionů korun. A kvůli práci už se snaží neponocovat.
Třiatřicetiletý Václav Durďák je typickou ukázkou „selfmademana“, podobně jako proslulá pohádková postava Willyho Wonky z fantazijního světa spisovatele Roalda Dahla. Čokoládovnu Janek, která dostala jméno podle černé sošky na věži uherskobrodské radnice, otevřel s manželkou a kamarádem, dnes i obchodním partnerem Vlastimilem Urbancem ve svých 22 letech. O výrobě čokolády tehdy nevěděl skoro nic a úplné počátky výroby se tak nesly v duchu pokus omyl.
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