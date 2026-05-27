Šéfové centrálních bank jsou obecně známí jako seriózní pánové v obleku, pro něž je typické uměřené vystupování, kdy každé slovo pečlivě odvažují na lékárenských vahách. Má to svůj důvod, nejcennějším pokladem centrální banky není zlato ani peníze, ale její důvěryhodnost. I proto zaráží, když guvernér ČNB Aleš Michl vystoupí v podcastu Insider v černé kožené bundě, v jedné z odpovědí se prezentuje jako člověk, který „má koule“, a mimo jiné prohlásí: „Klidně zdrtím ekonomiku, mně to vůbec nebude vadit… Náš jediný cíl je nízká inflace.“ Pomiňme ale pro tuto chvíli zvláštní formu sdělení, soustřeďme se na obsah. Michl se tu prezentuje jako drsný jestřáb, který se nebude bát pořádně zvednout sazby, aby zkrotil inflaci. Jak ale trefně poznamenává v tomto Ekonomu Michlův předchůdce v čele centrální banky Jiří Rusnok, není podstatné jen to, co se říká, ale také kdo to říká. „Takto mluví člověk, který v době, kdy centrální banka bojovala s největší inflační vlnou od počátku 90. let, ani jednou nehlasoval pro zvýšení úrokových sazeb, ať už jako člen rady, anebo dokonce jako její guvernér,“ připomíná Rusnok. Inu, činy prostě mluví hlasitěji než sebedrsněji znějící slova.
