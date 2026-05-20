Nedávno se na internetu začala šířit zvláštní webová stránka. Její premisa zní jako satira: pokud se blíží apokalypsa, bohatí o ní budou vědět jako první. A pokud to vědí jako první, odletí pryč jako první. Ideálně soukromým tryskáčem. Projekt s názvem Apocalypse Early Warning System vytvořil losangeleský umělec a programátor Kyle McDonald. Systém monitoruje více než 11 tisíc soukromých letadel pomocí veřejně dostupných ADS-B signálů a porovnává aktuální provoz s historickými průměry. Výsledkem je jednoduchý „stupeň pohotovosti“ od jedné do pěti. Náhlý nárůst odletů privátních tryskáčů může podle systému naznačovat, že se v zákulisí odehrává něco neobvyklého – geopolitická krize, finanční šok nebo bezpečnostní hrozba.
