Motoristický sport to kdysi za železnou oponou neměl jednoduché. Nechyběly chytré mozky, jenže často neměly možnost mezinárodního srovnání. Mnohé závodní speciály tak nemohly naplnit svůj plný potenciál. Na stranu druhou ale také v socialistickém bloku sem tam vznikala auta téměř jako Frankensteinova monstra. Jako třeba takzvaný Stratopolonez, což je dost možná jediné polské auto s motorem Ferrari.
Když se hovoří o soutěžním speciálu socialistického bloku, většinou jako první padne název Škoda 130 RS. Auto, které zanechalo stopu i na západní straně – vzpomeňme třeba vítězství posádky Václav Blahna a Lubislav Hlávka ve své třídě na Rallye Monte Carlo v roce 1977. I další země ale měly své „stotřicítky“. V Rusku se přestavovaly žigulíky, v Polsku padla nejprve volba na Fiat 125p.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.