Lenka Poliaková se do pražské zoo vrátila po 13 letech. Pro absolventku České zemědělské univerzity šlo o první pracovní pozici, kde se podílela třeba na převozech koní Převalského zpět do volné přírody. Pak však rozlehlé mongolské pláně na dlouhou dobu vyměnila za poněkud stísněnější prostory kanceláří pražských úřadů. Prošla ministerstvy zdravotnictví a financí a působila i v soukromém sektoru.

Pracovní background nové ředitelky druhého nejnavštěvovanějšího místa v Česku tak naznačuje, že ke své funkci bude mít možná trochu jiný přístup, než bylo u ředitelů Zoo Praha obvyklé. „Jsem koncepční člověk a mám ráda, pokud mám formulovanou strategii a nedělám rozhodnutí ad hoc,“ říká o sobě Poliaková v rozhovoru pro HN.

Pro běžného návštěvníka zahrady se nejspíš na první pohled nic nezmění. Nová šéfka chce dál rozvíjet sledované projekty, jako je výstavba expozice Arktida za miliardu korun i další programy, kterými je zahrada navenek proslulá.

Do vnitřního fungování organizace s půlmiliardovým rozpočtem, 300 zaměstnanci a 6500 chovanými jedinci chce však vnést více efektivity a lze říct, že i více byznysový přístup. „V zoo se pořád pobíhá s nějakými výdejkami a žádankami, pořád se něco podepisuje na papíře. Lidé jsou na to zvyklí a nevidí, jak moc je to zdržuje,“ říká žena, jejímž cílem je lépe poznat „zákazníka“, zvednout díky tomu příjmy a zařídit, aby pražská zoo byla více soběstačná.

Než jsem za vámi šel, tak jsem se ptal lidí ve svém okolí, co by od ředitelky pražské zoo chtěli vědět. A dostal jsem otázku, kolik chováte pískomilů?

To je tedy otázka na rozehřátí (smích). Tipuji, že nižší desítky jedinců. Ale pozor, chováme třeba přírodního pískomila mongolského, což znamená, že není zasažen žádnou domestikací ani žádným šlechtěním. Myslím, že jsme jedním z mála míst v Česku, kde se dá spatřit.

Asi nepřekvapí, že to je dotaz mého desetiletého syna, který je jejich vášnivým chovatelem. Zajímalo ho proto také, zda zoo postaví pro hlodavce speciální pavilon.

Nemáme to v plánu (smích).

To bylo ale jen pro odlehčení. Přejděme k vážnějším otázkám. Na rozdíl od pavilonu pro pískomily je zásadním projektem probíhající výstavba expozice Arktida. Ta má být hotová v roce 2029 a stát 750 milionů korun. Souhlasí to?

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67871650-mame-byt-zabavni-nebo-poucni-nova-sefka-prazske-zoo-chce-dodat-zahrade-smer-a-vnest-do-ni-postupy-z-byznysu  

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.