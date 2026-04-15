Návrat na Měsíc, cíl americké mise Artemis, podle geologa Petra Brože nejen přispěje k vědeckému poznání, ale rozvine rovněž technologie a mnoha lidem zajistí dobře placenou práci. Jde také o významný krok k budování vesmírného průmyslu. „Když se posuneme do nepříliš vzdálené budoucnosti, kdy na Měsíci už bude existovat osídlení, a když se odhodláme k dalším kroku, k pilotovaným cestám na Mars, vyplatí se stavět kosmické lodě na oběžné dráze kolem Měsíce ze součástí zhotovených z měsíčních materiálů,“ tvrdí Brož, který se zaměřuje na výzkum sopečné činnosti na tělesech sluneční soustavy. Mars je podle něj nutné kolonizovat i proto, aby případná katastrofa na Zemi nevyhubila lidský druh.
