V roce 1991 vyhradila Čína ve svém rozpočtu na výzkum a vývoj 13 miliard dolarů. Víte, kolik to je v letošním roce? Více než 800 miliard dolarů, což Čínu ve světě řadí na druhé místo hned za Spojené státy. Čínská vláda zároveň nově představila plán, podle něhož chce v příštích pěti letech zvyšovat rozpočet na vědu každý rok o sedm procent. Podle predikce časopisu Nature je tak pravděpodobné, že v roce 2029 budou tyto výdaje vyšší než v USA.
Administrativa Donalda Trumpa mezitím ve velkém ruší výzkumné granty, vyhazuje desítky tisíc vědců a zaměstnanců z agentur dohlížejících na vědecký výzkum a zahraničním studentům a vědcům ztěžuje studium a práci ve Spojených státech. Donald Trump ve svém druhém prezidentství zatím napáchal mnoho chyb, tahle ale může v dlouhodobém horizontu USA poškodit nejvíc.
Americké univerzity byly sto let magnetem přitahujícím největší vědecké talenty celého světa, z jejichž práce pak profitovaly celé Spojené státy. Bylo by smutným dokladem amerického ústupu ze slávy, kdyby USA o tuto přitažlivost přišly ve prospěch Pekingu.
Na závěr upozornění, v týdnu po Velikonocích Ekonom nevychází, další číslo vyjde 16. 4.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.