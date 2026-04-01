Mělo to být rychlé vítězství, které ukáže americkou vojenskou převahu. Místo toho se svět dívá na hořící tankery v Hormuzském průlivu a diplomatickou bezradnost Bílého domu. Americký prezident Donald Trump vsadil na svou intuici a loajální vyjednavače. Jenže Írán odpověděl tvrdě a v ekonomické rovině to pociťuje celý svět. „Trumpovi lidé do operace vletěli po hlavě a teď s údivem zjišťují, co obnáší blokáda Hormuzu. Najednou chtějí po Evropě kapacity, což je naprosto absurdní,“ říká politický geograf Jan Kofroň. V rozhovoru popisuje, jak by mohl konflikt dál probíhat a kdo na něm vydělává. Mluví také o budoucnosti NATO a vývoji války na Ukrajině.
Intenzita současného konfliktu na Blízkém východě mnohé překvapila. Prezident Trump původně avizoval, že skončí během pár týdnů. Co podcenil?
Blízký východ je dlouhodobě nestabilní region, takže samotné vypuknutí konfliktu nepřekvapí. Na jeho počátku se ale nepočítalo s blokádou Hormuzského průlivu ani s možností vstupu pozemních vojsk do Íránu, který se nyní dostává do hry. Osobně jsem očekával větší efekt diplomatických jednání, ale zřejmě se podcenil výběr vyjednavačů na americké straně. U jednacího stolu seděli mimo jiné Trumpovi blízcí Jared Kushner a Steven Witkoff. Zatímco Kushnera považuji za schopného hráče, Witkoff opakovaně prokázal nedostatek diplomatických zkušeností, například ve vztahu k Ukrajině. Tato sestava k řešení konfliktu nepřispěla. Írán by nejspíš preferoval jednání s viceprezidentem J. D. Vancem, který patří mezi zastánce zdrženlivější politiky. Nebo s někým typově podobným. Vedle nevhodně zvolených vyjednavačů sehrála roli i tradiční proměnná: impulzivita Donalda Trumpa.
