Mistr 4D šachů opět prokázal svou genialitu. Stejně jako několikrát v minulosti, i v těchto momentech můžeme jen závistivě sledovat strategické a promyšlené kroky amerického prezidenta. Svůj útok na Írán nejprve lstivě vysvětloval potřebou zničit íránský jaderný program (jehož zničení vyhlásil již loni v červnu), poté nutností změny režimu v zemi, načež přidal argumenty o íránské podpoře teroristických skupin, čímž všechny dokonale zmátl.
Když pak vojenský konflikt vedl k uzavření Hormuzského průlivu a prudkému růstu cen ropy i dalších produktů (kdo by to byl čekal, že?), Trump nejprve požádal americké spojence ve světě (které předtím o útoku na Írán neinformoval), aby se zapojili do mise na odblokování průlivu, a když to většina odmítla, prohlásil, že jejich pomoc nikdy nepotřeboval.
Vrcholný tah ale předvedl, když ve snaze stabilizovat ceny ropy dočasně uvolnil sankce na nákup ropy z Ruska (ano, to je ta země, která v té samé době poskytovala Íránu zpravodajskou pomoc) a následně dokonce na čas zrušil sankce na nákup íránské ropy.
Ano, USA mohou po 30 letech kupovat ropu od Íránu, tedy státu, na který právě útočí. Stabilní génius je evidentně ve formě.
