Přes milion dodaných vozů, na evropském trhu z hlediska prodejů třetí místo mezi automobilkami, tržby ve výši 30 miliard eur, zisk 2,5 miliardy a rentabilita tržeb (tedy kolik čistého zisku je schopna firma vytvořit z každé utržené koruny) 8,3 procenta. Výdělečnější tahle automobilka nikdy nebyla. O kom je řeč? O Škodě Auto, která má za sebou v mnoha ohledech rekordní rok.
Pro tuhle automobilku je to o to cennější výsledek, že přišel v době, v níž většina firem z oboru zaznamenala pokles, nebo dokonce výraznou ztrátu. Stačí se podívat na mateřský koncern Volkswagen, jehož provozní zisk se meziročně propadl o 53 procent.
Důvodů úspěchu mladoboleslavské automobilky je víc, jedním z nich ale je, že se jí povedlo sestavit výbornou modelovou skladbu aut, po kterých je poptávka. Vedle klasické „spalovací“ nabídky se jí skvěle daří prodávat i elektromobily. A právě na tuhle část jejího byznysu jsme se v tomhle čísle zaměřili.
Přeji pěkné čtení.
