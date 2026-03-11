Pamatujete si na ten osvobozující pocit, kdy vám něco skutečně patřilo? Koupili jste si album, knihu nebo software, uložili je do police a tím pro vás transakce skončila. Dnes je vlastnictví vnímáno jako zpátečnický přežitek. Vstoupili jsme do éry, kdy se ze všeho stala „služba“.
Netflix byl jen začátek. Dnes si předplácíme třeba i vyhřívání sedadel v autě, nebo dokonce auto samotné. Stali jsme se nájemníky ve vlastních životech, obklopeni věcmi, které nám přestanou fungovat vteřinu poté, co neproběhne platba. Není divu, že se světem šíří únava z předplatného, kdy jsou lidé zahlceni narůstajícím počtem předplacených služeb a začínají pociťovat frustraci z jejich správy a nákladů, kdy rozpočet krvácí z mnoha drobných ran. Tyhle peníze jsou navíc mnohdy doslova vyhozené z okna, protože zahlcení tolika možnostmi vede nakonec jen k naší rozhodovací paralýze. Znáte to možná sami, po půlhodině vybírání, který film či seriál si pustit, jdete nakonec radši spát. Není divu, že u mnohých lidí tenhle byznysový model konečně narazil.
