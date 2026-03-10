Když se starší lidé opřou o hůl a prohlásí, že „cítí v kostech déšť“, mnozí z nás se jen shovívavě pousmějí. Počasí jsme si zvykli vnímat pouze jako vnější kulisu – něco, co určuje, zda si ráno vezmeme kabát, nebo jestli odpoledne zmokneme. Jenže věda dává našim stařečkům a jejich lidovým moudrostem za pravdu. Naše těla nejsou uzavřené kapsle izolované od okolí, jsme biologické systémy neustále komunikující s atmosférou. Každá změna tlaku, vlhkosti či teploty vyvolává v naší tělesné schránce kaskádu fyziologických reakcí. Předpovědím meteorologů bychom proto měli věnovat bedlivější pozornost. Jak se zdá, může na nich do větší či menší míry záviset mnoho věcí, od rizika migrény či infarktu až třeba po pohlaví právě počatého dítěte.

Jedním z nejvýznamnějších faktorů, kterými počasí ovlivňuje naše těla, je atmosférický tlak. Když klesne (například před příchodem bouřky nebo studené fronty), tkáň má tendenci se mírně rozpínat. Nárůst objemu je tak mikroskopický, že jej zdravý člověk zpravidla nepocítí, běda ale, pokud má artritidu. Lidé trpící touto chorobou mají v kloubech zánětlivou tekutinu a postižená místa jsou na jakékoliv změny objemu extrémně citlivá. V kostech je pak opravdu nepříjemně „cítit déšť“.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 80 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67853540-sledujte-predpoved-pocasi-muze-rozhodnout-o-vasem-infarktu-ataku-migreny-a-mozna-i-pohlavi-vaseho-potomka  

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.