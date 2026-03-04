Ekonomická teorie předpokládá, že jednotlivec volí rozsah jím vynaložené práce tak, aby maximalizoval svůj užitek. Zvýšené či dodatečné množství práce je pro něj racionální pouze tehdy, pokud mezní užitek vyššího příjmu převyšuje mezní náklady v podobě ztráty volného času, únavy, stresu či omezení rodinného a společenského života. Empirická realita však tento zjednodušený model, podobně jako řadu dalších ekonomických předpokladů, většinou zpochybňuje. Lidé totiž často pracují více, než by sami – při zpětném hodnocení, považovali za rozumné, a to i v situacích, kdy jim dodatečný příjem přináší jen nepatrný nárůst subjektivního blahobytu. Psychologická ekonomie tento jev interpretuje jako důsledek zkreslení, která rozhodování o množství vynaložené práce systematicky posouvají směrem k „nadpráci“. Jaké mechanismy za tímto chováním stojí?
