Na druhý pokus zavést elektronickou evidenci tržeb se hnutí ANO připravovalo několik let – vlastně od chvíle, kdy minulá koalice vypnuté EET úplně zrušila – a na výsledku je to znát. EET ve verzi 2.0, kterou ve středu v Obecním domě představila ministryně financí Alena Schillerová, eliminuje některé sporné body původní verze, přičemž celek mají voličům zatraktivnit nižší daně a úlevy. Samozřejmě v kombinaci s tradičním tvrzením, že tažení proti podvodům narovnává podnikatelské prostředí a prospívá těm poctivým.
