Psát o budoucnosti sociální péče o seniory v Česku je vpravdě depresivní úkol. Zvlášť když víte, že pochmurné vize, které se před námi rýsují, budete reálně prožívat právě vy sám. Sehnat místo v domově seniorů bude pro dnešní čtyřicátníky a padesátníky v podstatě nemožný úkol. Kdo se tedy o babičky a dědy bude starat? Když se nestane zázrak, bude se přesouvat břímě péče čím dál víc z beder státu na ramena rodinných příslušníků. Podívali jsme se na to, co je třeba udělat, aby se rodiny pod touhle tíhou nezhroutily, jak zajistit seniorům v Česku důstojný podzim života a kde všude v zahraničí se lze v tomto ohledu inspirovat. Každopádně je tu o důvod víc své děti dobře vychovat. Když se o ně dobře postaráte vy, postarají se snad o vás jednou dobře i ony.

