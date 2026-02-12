1. The Post propouští, online čtenost klesá
Ikonický deník The Washington Post oznámil, že propouští třetinu svých zaměstnanců a výrazně omezuje zpravodajství o sportu a zahraničních událostech. Dotýká se to lidí napříč odděleními.
Přední americké noviny, které vlastní miliardář Jeff Bezos, zakladatel Amazonu, to označily za nezbytný krok v hledání nového obchodního modelu.
Návštěvnost webové verze v posledních třech letech prudce klesla. Podle analýzy je to způsobeno tím, že autoři nahlížejí realitu pouze z jedné perspektivy a významná skupina čtenářů odchází.
Někteří propuštění novináři na sociálních sítích hovoří o tom, že poté, co list v roce 2013 převzal Bezos, ubývá v jejich práci svobody vyjádření.
