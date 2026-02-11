Během tří let jste do automatů „naházel“ sedm milionů korun, ale v daňovém přiznání takový příjem nevidíme. Existuje legální důvod, proč jste je nezdanil? Přesně takovou výzvu dostal pan L. ze severu Čech před půldruhým rokem od finančního úřadu. Ten přitom vycházel z databáze hazardního hraní, kde se soustřeďují údaje o každé sázce a výhře, kterou hráči v legálních provozovnách učiní.

Stát ji má k dispozici už od roku 2019, ale až v posledních letech ji naplno využívá k odhalování daňových úniků, podobně jako jiné databáze. Naučil se kombinovat údaje z daňových přiznání s informacemi z dalších rejstříků, veřejně dostupnými informacemi z internetu nebo s daty vyžádanými od soukromých subjektů.

Výsledkem je poprvé plastičtější obrázek o deklarovaných, ale i reálných příjmech daňových poplatníků. Úřady tak už nemusí spoléhat na to, co lidé sami uvedou ve známých růžových formulářích. A netýká se to zdaleka jen hazardních hráčů, ale všech daňových poplatníků. 

Brzy navíc s ohledem na jednotné měsíční hlášení a chystané znovuzavedení evidence tržeb uvidí ještě víc. 

