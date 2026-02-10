Je to teď mezi Američany oblíbená kratochvíle: otevřít si stránku ministerstva spravedlnosti a zadat jméno kolegy nebo někoho známého, jestli se v té obří databázi náhodou nenachází taky. Dost se to podobá tomu, co zažívali po roce 1989 Češi se seznamy spolupracovníků Státní bezpečnosti. A podobný je i společenský dopad: teď se opravdu nehodí v seznamech být.
Jde o to, že tamní ministerstvo spravedlnosti muselo pod tlakem opozičních demokratů a několika republikánských poslanců zveřejnit takzvané Epstein Files – vyšetřovací dokumenty ke kauze finančníka Jeffreyho Epsteina. Ten v roce 2019 zemřel ve věznici, ještě před tím si ale stihl vybudovat obrovský systém vazeb na mocné.
Ministerstvo zveřejnilo z nejasných důvodů jen asi polovinu dokumentů a další publikovat odmítá, dopad je ale i tak obrovský. Média postupně z fulltextového vyhledávání vytahují pozoruhodné konverzace mocných s člověkem, o němž se už tou dobou vědělo, že byl odsouzený za zneužívání nezletilých. Dost věcí je na hraně bulváru – třeba konverzace Epsteina s následnicí norského trůnu o tom, jestli má coby matka dát patnáctiletému synovi na spořič počítače fotky nahých žen.
Nad tím vším se ale vznáší důležitější otázka. Opravdu šlo jen o to, že spousta mocných měla slabost pro nezletilé dívky, které jim Epstein dohazoval? Proč to dělal, co z toho měl? Epstein Files totiž v sobě nesou i spoustu indicií o tom, že některé spiklenecké teorie o Epsteinově fungování vůbec nemusely být jen divokými spekulacemi, dobrými spíš do špionážních románů.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.