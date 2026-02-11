S nástupem nové vlády přicházejí i změny v nejvyšších patrech jednotlivých resortů. Na ministerstvu financí pod vedením Aleny Schillerové (ANO) končí v pozici vrchních ředitelů dva ekonomičtí experti a nahradí je bývalí pracovníci resortu. Oslovení odborníci poukazují na to, že se ministerstvo zbavuje špičkových pracovníků na klíčových postech.
