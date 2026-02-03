Přijedete na zimní olympiádu rozdělenou v Itálii do několika středisek, od sebe poměrně vzdálených. K orientaci pořadatelé vedle tradičních pomůcek letos nabízejí olympijského chatbota. Před dvěma lety ho vyzkoušeli sportovci na letních hrách v Paříži. Byl součástí rychlého, leč stále ještě nesmělého nástupu umělé inteligence do světa sportu. Teď už je v něm plně přítomna.
Na sportu diváci milují mimo jiné i to, že je stále založen na dovednostech jedince, na lidském talentu, vůli a odhodlání. Vliv technologií je v něm trochu skrytý, i když vlastně na očích. Všichni mohou vidět výbavu používanou ve stopě, na svahu, v ledovém korytu nebo na ledové ploše stadionu, a bude to tak i na hrách v Miláně, Cortině d’Ampezzo a dalších italských lokacích. Zvlášť dobře vyniká na televizních obrazovkách, kde v dvojexpozici běží množství údajů o právě vysílaném závodě.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.