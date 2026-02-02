Český kapitálový trh je relativně malý, dluhopisů v něm však koluje překvapivě hodně. A nejen těch velkých, institucionálních, určených bankám a fondům. V posledních letech se také z podnikových dluhopisů stal masový produkt a našel si cestu k drobným investorům – někdy jako doplněk portfolia, jindy jako náhrada spořicího účtu a občas také jako vstupenka do problémů, o nichž se při podpisu smlouvy příliš nemluvilo.

Společnost Surveilligence ve veřejně dostupných zdrojích identifikovala 5905 emisí podnikových dluhopisů, které v Česku mezi lety 2013 a 2024 vydalo 1857 společností. Celkový objem těchto emisí dosáhl 744 miliard korun. Tím se podnikové dluhopisy staly jedním z nejvýraznějších zdrojů českého byznysu mimo bankovní sektor.

